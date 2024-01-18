Два человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Мордовии
В Саранске (Республика Мордовия) при пожаре в мебельном цехе пострадали два человека. Об этом сообщил источник «Известий» 18 января.
По данным собеседника, пострадавшим оказывается помощь амбулаторно.
В Telegram-канале МЧС России подтвердили информацию. Ведомство добавило, что два человека пострадали при попытке потушить возгорание самостоятельно.
О пожаре в мебельном цехе в Саранске стало известно ранее в этот день. Огнем было охвачено 1750 кв. м. Отмечалось, что на месте работают 63 специалиста и 15 единиц техники.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар в мебельном цехе был локализован на площади 1400 кв. м.