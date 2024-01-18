Жителей Рязани предупредили об ухудшении погодных условий

В ближайшие сутки в Рязанской области ожидается сильный снегопад с метелью. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, непогода ожидается до утра 19 января. Видимость из-за метели упадет до 500 м. На дорогах может образоваться гололедица со снежными заносами. Кроме того, вероятно налипание мокрого снега на провода. Скорость ветра достигнет 20 м/с.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить время пребывания на улице.

Минувшей ночью с улиц Рязани вывезли порядка 4,6 тыс. куб. м снега. Работы по уборке проводились на улицах Ленина, Дзержинского, Есенина, Юбилейной, Скоморошинской, Павловой и других, пишет РИА «7 новостей». Дороги обработали реагентами и песко-соляной смесью.

Ранее в этот день предупреждение о непогоде выпустило МЧС в Тамбовской области. В течение двух суток ожидаются усиление ветра до 20 м/с и мокрый снег.