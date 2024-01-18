В Башкирии заявили, что Алчинов надевал на себя маску «доброго экоактивиста»

Осужденный за разжигание ненависти и вражды активист Фаиль Алчинов (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) надевал на себя маску «доброго экоактивиста», хотя на самом деле всё было не так. Об этом в четверг, 18 января, заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России, призывают к партизанской войне», — сказал глава региона.

Кроме того, он признал, что в произошедшем виноваты власти Башкортостана, так как не до конца донесли до людей суть происходящего.

«Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — указал чиновник.

Хабиров подчеркнул, что с первого дня своей работы говорил, что не будет терпеть экстремизм и попытки расшатать ситуацию в регионе.

17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. По версии следствия, 28 апреля прошлого года Алчинов выступил на сходе граждан и высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения.

Позже сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии. В СК сообщили, что в ходе беспорядков протестующие применяли насилие, в том числе с помощью предметов, используемых в качестве оружия. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Во время акции протеста около здания суда пострадали полицейские. Также было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).