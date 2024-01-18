Уникальный номер присвоят всем свиньям и птицам Ульяновской области

Аграрии Ульяновской области обязаны промаркировать все поголовье крупного рогатого скота, свиней, лошадей и птицу до сентября 2024 года. Сельскохозяйственным животным присвоят уникальный и защищенный номер, который нельзя подделать.

Раньше учет велся внутри хозяйств и единая система отсутствовала. В декабре 2023 года вышел новый порядок, каким образом нужно производить нумерацию, маркировку и учет животных и птиц. Регистрация ведется в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии «Вет-ИС Меркурий».

«Цель очень простая. Учет нужен, он был всегда. Помимо учета нужна прослеживаемость движений животных в рамках профилактики особо опасных заболеваний. Мы должны знать, как идет продвижение продукции и сельхозживотных», — сказала глава областного агентства ветеринарии Нина Пелевина, ее слова приводит ulpravda.ru.

По словам специалиста, персональные сведения о животном или птице должны заноситься в систему с 30-дневного возраста. В справке должна указываться вся родословная: происхождение, вид, порода, а также информация о владельце. Это позволит юридически подтвердить безопасность животных, из которых изготовлена продукция.

«У нас если колбаса, то надо знать, с какого она вышла сельхозпредприятия. Если мы получили молоко не с завода, не промышленного изготовления, тоже надо знать: есть продуктивное животное — корова, от ее состояния зависят качество, безопасность продукции», — подытожила ветеринар.

Регистрация и учет продуктивных сельскохозяйственных животных стали обязательными по всей России. Пересчитать всех зверей и птиц должны к концу 2026 года.