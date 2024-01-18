В Новосибирске начали расследование массового отравления роллами

Представители регионального Роспотребнадзора пришли с проверкой в сервис по доставке роллов в Советском районе Новосибирска. Причиной стало массовое «заболевание кишечной инфекцией», сообщает служба надзорного ведомства в четверг, 18 января.

Любители японской кухни купили экзотическое блюдо в ТЦ на улице Русской, а потом мучились от болей в животе. Первые жалобы на отравление роллами появились в паблике «Новосибирск. Шлюз» 15 января. Горожане слегли с высокой температурой и расстройством желудка. Одну из пострадавших даже пришлось везти в инфекционную больницу, пишет VN.ru.

Чтобы установить причину массового отравления, сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы готовых блюд и сырья для лабораторных исследований, а также изучили смывы с оборудования и инвентаря. Оценку дадут и состоянию здоровья сотрудников предприятия общественного питания, отмечает «Сиб.фм».

В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации производства роллов. Предприятию, деятельность которого приостановили с 15 января, выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Информация о массовом отравлении направлена в прокуратуру Новосибирской области и следственное управление Следственного комитета по региону.

Ранее «Известия» писали, что в Курской области девушка насмерть отравилась шаурмой. Кишечную инфекцию выявили еще у 14 человек, один из них потерял сознание — мужчину откачали врачи скорой помощи.