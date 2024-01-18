Самозапрет на кредиты — как можно обезопасить себя от мошенничества

Из-за мошеннических действий люди нередко сталкиваются с потерей финансовых средств. Ежедневно злоумышленники создают новые схемы обмана, придумывают разные способы влияния на человека. Чтобы обезопасить граждан от этой проблемы, Центробанк РФ ввел законопроект о самозапрете на онлайн-кредитование. «Известия» рассказывают, как работает этот метод защиты и как им воспользоваться.

Что такое самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредитование — это способ защиты финансов клиента, который подразумевает невозможность оформления микрозаймов и кредитов. Чтобы эта страховка вступила в действие, необходимо предварительно написать заявление. Также можно указать лимиты на сумму переводов.

Наложенный запрет будет действовать до тех пор, пока не поступит соответствующее обращение о снятии ограничений. Воспользоваться услугой можно бесплатно и неограниченное количество раз. Право на это есть у каждого дееспособного гражданина, достигшего совершеннолетия.

Как оформить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Самый эффективный способ оформления самозапрета — лично обратиться в офис банка и написать заявление. Также можно сделать это через портал «Госуслуги» на сайте или в приложении. Главным условием оформления самозапрета является наличие СНИЛСа, так как это единственный документ, который не меняется на протяжении жизни. Условия оформления этого запрета сегодня устанавливаются банком. Подобные ограничения можно направить и в микрофинансовые организации (МФО).

Последствия самозапрета на кредиты

У установления самозапрета на кредиты есть неоспоримые преимущества. Главный плюс такого решения — это безопасность личных данных и всех сбережений. Однако нет никакой гарантии, что злоумышленники не найдут способ обойти эти ограничения.

Также этот метод может помочь лучше управлять своими финансами и избегать излишних трат. Без доступа к кредиту появится возможность принимать финансовые решения, основываясь только на собственных доходах и возможностях.

Отказ от кредита позволяет избежать риска несвоевременного погашения кредитной задолженности или невозможности выплаты процентов по кредиту. Это может уменьшить финансовые проблемы и стресс, связанный с обязательствами перед кредиторами.

Однако помимо положительных есть и отрицательное стороны самозапрета на кредиты. Прежде всего стоит учитывать, что для рассмотрения заявления потребуется время. Обычно его одобряют в течение суток. Этого может быть вполне достаточно, чтобы злоумышленники попытались украсть средства со счета.

Также в случае необходимости взять кредит сделать это получится не сразу. Информация о снятии ограничений поступит в бюро кредитных историй в течение дня, а возможность взять микрозаем появится лишь спустя два календарных дня.

Отказ от кредита может означать ограничение доступа к дополнительным средствам и ресурсам, особенно в случае неожиданных или срочных финансовых потребностей. В некоторых случаях кредит может быть необходим для приобретения дома, автомобиля или других крупных покупок.

Важно помнить, что решение о самозапрете на кредит должно быть осознанным и приниматься с учетом собственных финансовых обстоятельств и целей. Займы могут быть полезными инструментами, но также несут определенные риски и обязательства.

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