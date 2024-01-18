Лавров назвал враньем заявления Зеленского в Давосе о событиях вокруг Украины

Украинский президент Владимир Зеленский врал мировому сообществу о событиях вокруг Украины после 2014 года на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«В том же Давосе Зеленский подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности. Он обвинил Россию и лично [президента РФ Владимира] Путина в том, что он, Путин, и Россия украли у мира 13 лет мира, прямо заявив, что после 2014 года тогда всё начал и московский режим, как они говорят, никакого не было переворота, а сразу была «аннексия Крыма» — всё это ставится с ног на голову», — сказал Лавров.

Министр также отметил, что Минские соглашения не задумывались как промежуточный этап, а предполагали окончательное закрытие проблемы, их утвердил и Совет Безопасности (СБ) ООН.

При этом Лавров указал, что договоренности не были «разрушены» президентом России. Он напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший французский лидер Франсуа Олланд признались, что соглашения были подписаны для того, чтобы выиграть время и готовить Украину к войне.

«Зеленский просто врет мировому сообществу с трибуны того самого Всемирного экономического форума в Давосе», — подытожил глава МИД РФ.

С 15 по 19 января в Давосе проходит традиционный ВЭФ, на который приехали представители разных государств. Встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира» проводилась за день до начала мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», заметил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Давосе заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Первые Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа из представителей России, Украины и ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе в 2014 году. После боев между ополченцами Донецкой и Луганской народных республик с украинской армией 12 февраля 2015 года та же группа подписала Комплекс мер по их выполнению («Минск-2»).

Тогда Путин, экс-президент Украины Петр Порошенко, Олланд, а также Меркель поддержали договоренности в декларации. 7 декабря 2022 года последняя заявила, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», чтобы помочь ей «стать сильнее».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.