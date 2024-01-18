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Британский историк предрек ВС РФ решающий прорыв в 2024 году

Историк Фергюсон: войска России совершат решающий прорыв в 2024 году
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) РФ совершат решающий прорыв в этом году. Об этом 16 января заявил британский историк Нил Фергюсон в интервью газете Die Welt.

Он отметил, что многие на Западе не хотели верить в возможность развития таких событий.

«Забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — сказал Фергюсон.

Кроме того, историк подчеркнул, что американская поддержка Украины ослабевает. По его мнению, то же самое ранее произошло и с Ираком, и с Афганистаном.

«Это стало для американцев уже привычной схемой: правительство обещает государствам поддерживать их столько, сколько потребуется, а через пару лет поддержка заканчивается, как в Ираке и Афганистане», — указал эксперт.

При этом Фергюсон сообщил, что в такой ситуации европейским государствам необходимо быть более автономными в стратегическом плане, оборонной сфере и брать на себя больше ответственности на мировой арене.

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Ранее, 10 января, газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

До этого, 26 декабря, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил, что усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. По его словам, это видно по комментариям в западных СМИ и отдельным заявлениям политиков.

В тот день телеканал CNBC​​​​​ сообщил, что, если западные страны перестанут поддерживать Украину, начало переговоров с Россией будет неизбежно. Отмечалось, что очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению политических аппетитов в поставке оружия Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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