Вооруженные силы (ВС) РФ совершат решающий прорыв в этом году. Об этом 16 января заявил британский историк Нил Фергюсон в интервью газете Die Welt.

Он отметил, что многие на Западе не хотели верить в возможность развития таких событий.

«Забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — сказал Фергюсон.

Кроме того, историк подчеркнул, что американская поддержка Украины ослабевает. По его мнению, то же самое ранее произошло и с Ираком, и с Афганистаном.

«Это стало для американцев уже привычной схемой: правительство обещает государствам поддерживать их столько, сколько потребуется, а через пару лет поддержка заканчивается, как в Ираке и Афганистане», — указал эксперт.

При этом Фергюсон сообщил, что в такой ситуации европейским государствам необходимо быть более автономными в стратегическом плане, оборонной сфере и брать на себя больше ответственности на мировой арене.

Ранее, 10 января, газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

До этого, 26 декабря, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил, что усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. По его словам, это видно по комментариям в западных СМИ и отдельным заявлениям политиков.

В тот день телеканал CNBC​​​​​ сообщил, что, если западные страны перестанут поддерживать Украину, начало переговоров с Россией будет неизбежно. Отмечалось, что очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению политических аппетитов в поставке оружия Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.