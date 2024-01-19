Внеземные планы

Запуск нескольких серьезных космических миссий и масштабных проектов для решения вполне земных проблем создал довольно весомый задел для 2024 года.

Космос уже давно стал площадкой для поддержания земных услуг: спутниковая связь, дистанционное зондирование поверхности Земли, космический мониторинг — базовые потребности, и в развитии столь необходимых технологий движется Россия. В то же время мы, как и другие космические державы, не оставляем мысли о новых миссиях, способных пролить свет на старые тайны Вселенной. Это основные направления на последующие годы.

Индия — новая страна «лунного клуба». Она становится всё более активным игроком космической отрасли. В 2023 году прошел успешный запуск автоматической межпланетной станции «Чандраян-3», которая достигла поверхности Луны. Это достижение вызывает огромное уважение, учитывая тяжелейшие последствия пандемии, которые пережила Индия. Теперь это четвертая страна «лунного клуба» после СССР, Китая и США. Главная цель миссии — анализ реголита, поиска в нем водяного льда и других летучих компонентов.

В 2024 году Индия готовит к запуску новую миссию Gaganyaan — испытательный полет беспилотной капсулы, которую планируется вывести на орбиту. Первый полет с тремя космонавтами запланирован на 2025-й, что еще больше укрепит позиции страны как полноценного игрока в космосе.

Еще один проект — европейская миссия к Юпитеру. Миссия, которая успешно стартовала 14 апреля 2023 года, планирует лететь 7,6 года. Столь грандиозный проект Европейского космического агентства несет немного игривое название Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Это орбитальный аппарат, который предназначен для исследования спутников планеты, а в качестве побочного результата и атмосферу самого гиганта. Также планируется исследование криовулканизма, очень интересного явления, характерного для спутников планет-гигантов. Дело в том, что водяной лед — наиболее распространенная горная порода крупных спутников. Кроме того, у некоторых из них есть жидкие мантии, то есть подледная вода, которая остается последней надеждой для тех, кто надеется отыскать какие-то признаки живой материи за пределами земной биосферы. Мы помним, что известные нам формы жизни требуют наличия жидкой воды, которая в Солнечной атмосфере в устойчивом состоянии есть только на Земле и в недрах спутников планет-гигантов. Поэтому остается очень призрачная, но всё же надежда найти какие-то признаки живой или бывшей живой материи либо предбиологической химической эволюции. Конечно, эти задачи вызывают не только научный, но и публичный интерес.

Американская миссия на Луну — еще один огромный шаг для человечества, но непонятно куда. В 2024 году планировалась к запуску новая масштабная миссия NASA Artemis-2. Это первый пилотируемый испытательный полет SLS (американской двухступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя) и космического корабля Orion. Предполагалось, что четыре члена экипажа на корабле Orion проведут обширные испытания на околоземной орбите, а затем облетят Луну и вернутся обратно на нашу планету. Но уже в начале января NASA официально перенесло полет с ноября 2024-го на сентябрь 2025 года. В обновленных планах первая высадка людей намечена на сентябрь 2026-го, а полет астронавтов к окололунной станции Gateway — на 2028-й. Миссия безумно дорогая и безнадежно устаревшая, она выглядит как попытка вернуться в золотой век космонавтики 1970-х.

На этом фоне куда более осмысленным, хотя и неудачным шагом американской космонавтики является недавний запуск частной космической компанией Astrobotics лунного зонда Peregrine («Сапсан»). Мотивация компании понятна: в предвкушении огромных бюджетов она борется за контракты на поставку грузов к лунной орбитальной станции. Однако повторить успех Илона Маска с разбегу не удалось. О вероятных причинах аварии двигательной установки «Сапсана» специалисты до сих пор спорят. Однако всё указывает на потерю технологической культуры, которой владело поколение лунных первопроходцев, — проблему, хорошо знакомую и российской космической отрасли. В очередной раз мы увидели, что космос не прощает беспечности и жестоко наказывает любителей оптимизировать бизнес-процессы в ущерб технической целесообразности.

Россия также не остается в стороне от попыток вернуться в эпоху былой космической мощи. К сожалению, запуск российской миссии на Луну в 2023 году постигла неудача, впрочем, вполне предсказуемая. В текущих условиях это был настоящий научный подвиг, для которого потребовалась огромная гражданская смелость. Тем не менее системные болезни отрасли, которые мы все прекрасно знаем еще с советских времен, никуда не делись. Столь серьезная потеря стимулировала «Роскосмос» к проведению определенных организационных мероприятий, и мы все ждем более плодотворных шагов.

Главное ожидаемое событие 2024 года — это строительство «фундамента» проекта «Сфера» — российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). Этому масштабному проекту уже не один год, и он осуществляется поэтапно. Успешный запуск пилотного аппарата осуществили в 2022 году. Изготовление спутников системы «Марафон» началось в 2023-м. Система дистанционного зондирования пока что в стадии проектирования, но ведущие космические компании готовятся к серийному производству спутников. Это очень важный этап в развитии отечественной космической отрасли — начало частно-государственного партнерства. И здесь очень большие перспективы и ожидания. Также запланировано еще два запуска космических аппаратов. Этот крупнейший проект имеет как коммерческое, так и военно-стратегическое значение и является основой нашего технологического суверенитета в космосе.

В прошлом году также был одобрен проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), и в 2024 году ожидается активная работа по ее проектированию. Сама концепция новой служебной станции очень красивая и современная. Внушает надежду и новая команда, которая пришла на этот проект. Орбитальная станция планируется для решения сугубо практических задач, в том числе и для дистанционного зондирования Земли. Для этих целей выбрана гораздо более удобная полярная орбита. Но главное — это изящный ответ, который Россия нашла на очевидный кризис пилотируемой космонавтики.

В современных реалиях мы все стоим перед всеобщей роботизацией и понимаем, что человеку в космосе по большому счету делать нечего, его вполне может заменить более надежная техника. Нынешняя Международная космическая станция (МКС) — это памятник даже не прошлой, а позапрошлой эпохе, она безнадежно устарела концептуально. Сейчас китайцы повторяют скорее советский опыт, американцы никак не могут отойти от своей гигантомании и планируют строить очередную МКС на орбите вокруг Луны. На этом фоне Россия нашла правильный и своевременный ответ — построить служебную станцию, которую будут посещать космонавты только для решения конкретных производственных задач, и это будут скорее инженеры, обслуживающие роботизированную инфраструктуру.

Таким образом, 2024 год сулит космической отрасли трудоемкую, но плодотворную работу, а новые миссии, вероятно, откроют нам тайны только ближайшего соседа. В России космическая отрасль будет решать вполне земные, но первостепенные задачи. Покорение новых планет, безусловно, важно для престижа космической державы, но, пока у нас нет собственной коммерческой системы дистанционного зондирования Земли, своей системы космического интернета, которые удовлетворяют современным требованиям, всё остальное — далеко не первые приоритеты.

Автор — доктор физико-математических наук, исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ

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