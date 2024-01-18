В Лейпциге разгромили здание с проукраинской вывеской

В Лейпциге неизвестные забросали камнями и разбили окна культурного центра Anker, на фасаде которого размещен плакат с проукраинскими лозунгами. Об этом в среду, 17 января, сообщила газета Bild.

Инцидент произошел в пятницу, 12 января. Пока сотрудники центра находились в здании, злоумышленники бросили несколько камней в стеклянный фасад. В результате повреждены три окна и две двери.

Пока неизвестно, какими мотивами руководствовались нападавшие.

«Нельзя исключать политический мотив. Однако в настоящее время нет никаких признаков этого», — заявил Bild представитель полиции Крис Граупнер.

Полицейские оценивают нанесенный центру ущерб примерно в €15 тыс. Начато расследование по факту инцидента.

Ранее, 18 января, издание Wrocław сообщило, что толпа польских футбольных фанатов 1 августа избила и ограбила двух украинцев в городе Каменец-Зомбковицки. По информации издания, конфликт разгорелся из-за национальности жертв.