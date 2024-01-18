В ГД указали на понимание Германией бессмысленности поставок ракет Taurus Киеву

Германия начичнает прозревать и осознает бессмысленность поставок вооружений Украине. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Известиям» 18 января отказ правительства ФРГ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

«Складывается впечатление, что Германия прозревает. В бундестаге, где еще недавно почти поголовно поддерживали Украину, проголосовали против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Это лишь показывает зависимость даже самой мощной европейской экономики и политики, немецкой, от мнения Соединенных Штатов Америки», — указал депутат.

Он отметил, что в Вашингтоне не могут договориться о дополнительных деньгах для Украины, Евросоюз также ставит этот вопрос на паузу. США между тем тянут с поставками истребителей F-16, а Берлин отказывается отдавать свои боеприпасы.

«Это в целом положительная для нас тенденция, потому что западный истеблишмент постепенно привыкает к тому, что помогать Украине в принципе невыгодно, бессмысленно и даже опасно», — сказал Журавлев.

Накануне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

До этого, 6 января, премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель «Христианско-демократического союза» (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

За день до этого глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.