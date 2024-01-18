Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Недвижимость
Эксперты объяснили рост числа ипотечных сделок в Москве
Мир
Британский историк предрек ВС РФ решающий прорыв в 2024 году
Мир
Лавров назвал враньем заявления Зеленского в Давосе о событиях вокруг Украины
Мир
Вооруженные силы Пакистана перешли в режим «чрезвычайно высокой боеготовности»
Политика
В ГД указали на понимание Германией бессмысленности поставок ракет Taurus Киеву
Спорт
МОК повторно проверит отобравшихся на олимпиаду спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Лавров заявил о постоянном присутствии «добрых советов» Запада на Южном Кавказе
Политика
Эксперт исключил возможность военного противостояния между Ираном и Пакистаном
Мир
Лавров назвал выборы на Украине инсценировкой в интересах Запада
Общество
Посвященная годовщине прорыва блокады Ленинграда церемония прошла в Петербурге
Мир
Лавров указал на прочность отношений России и КНР
Авто
Бывший завод Mercedes в Подмосковье стал складом машин из Китая
Мир
Лавров назвал жалкими оправдания США за удары по территории Йемена
Сюжет:

В ГД указали на понимание Германией бессмысленности поставок ракет Taurus Киеву

Депутат Журавлев: Германия осознает бессмысленность поставок Украине ракет Taurus
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия начичнает прозревать и осознает бессмысленность поставок вооружений Украине. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Известиям» 18 января отказ правительства ФРГ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

«Складывается впечатление, что Германия прозревает. В бундестаге, где еще недавно почти поголовно поддерживали Украину, проголосовали против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Это лишь показывает зависимость даже самой мощной европейской экономики и политики, немецкой, от мнения Соединенных Штатов Америки», — указал депутат.

Он отметил, что в Вашингтоне не могут договориться о дополнительных деньгах для Украины, Евросоюз также ставит этот вопрос на паузу. США между тем тянут с поставками истребителей F-16, а Берлин отказывается отдавать свои боеприпасы.

«Это в целом положительная для нас тенденция, потому что западный истеблишмент постепенно привыкает к тому, что помогать Украине в принципе невыгодно, бессмысленно и даже опасно», — сказал Журавлев.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Накануне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

До этого, 6 января, премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель «Христианско-демократического союза» (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

За день до этого глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024