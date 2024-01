Компания Corning оплатила антимонопольный штраф в 47 млн рублей

Компания Corning оплатила антимонопольный штраф в размере 47 млн рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа 18 января.

«15 января 2024 года Corning Inc оплатила штраф. Денежные средства в размере 47 760 018 рублей поступили в бюджет РФ», — уточнили в ФАС.

В ноябре 2020 года ФАС пришла к выводу, что компания Corning нарушила закон о защите конкуренции. Ведомство еще в сентябре 2019 года возбудило дело в отношении компании Corning Inc, ООО «Корнинг СНГ» и четырех российских заводов по производству оптических кабелей. Антимонопольный орган установил, что компания заключила с заводами соглашение по гарантированному приобретению оптического волокна производства Corning Inc в объеме 85–100% собственной потребности, а также о праве Corning Inc на приоритетные поставки.

По результатам рассмотрения этого дела ФАС России признала указанные соглашения антиконкурентными.