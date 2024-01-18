Лавров указал на прочность отношений России и КНР

Отношения России и КНР прочнее и надежнее, нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны. Об этом в четверг, 18 января, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Российско-китайские отношения, как неоднократно подчеркивали наши лидеры, переживают наилучший период за всю свою историю. <...> На самом деле это отражает реальное положение дел — нет такой сферы деятельности человека, где наши отношения с КНР не переживали бы бурный подъем», — сказал он на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Чиновник напомнил, что достигнутый объем российско-китайского товарооборота существенно превысил барьер в $200 млрд, который изначально был целью. Лавров добавил, что «на текущий год уже назначен, согласован целый ряд мероприятий, которые продолжат возможности диалога на высшем и высоком уровне по всем направлениям».

Ранее, 12 января, сообщалось, что товарооборот России и Китая по итогам 2023 года вырос до рекордных значений. Показатель увеличился на 26,3% и составил более $240 млрд.

До этого, 20 декабря, Си Цзиньпин в ходе встречи с Мишустиным заявил, что российско-китайские отношения держатся на крепкой основе, что способствует дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

18 декабря в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.