Росгвардия Пензенской области получила новые служебные автомобили

Подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии Пензенской области вручили 30 комплектов ключей от служебных автомобилей. Каждая из машин оборудована сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями и системой видеонаблюдения, позволяющей оперативно оценивать обстановку.

«Новая техника поможет вам более эффективно обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Пензенской области. Всегда быть в нужное время в нужном месте, ведь в экстренных ситуациях важна каждая минута», — сказал глава регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Андрей Лугинин, обращаясь к личному составу.



Он также поблагодарил сослуживцев за добросовестное отношение к своим обязанностям, пишет ИА «Пенза-пресс». Как подчеркнул Лугинин, сотрудники вневедомственной охраны ежедневно делают все, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в регионе.

