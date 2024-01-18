Минздрав заявил об отсутствии препятствия для поставок препарата «Икземпра» в РФ

Не существует никаких препятствий для поставок потребителям в РФ онкопрепарата «Икземпра», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава России 18 января.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что в стране возникла нехватка онкопрепарата для лечения рака молочной железы «Икземпра» на основе иксабепилона.

«По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет», — объяснили в пресс-службе Минздрава России.

Заместитель директора по работе с регионами НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава России Александр Петровский отметил, что «Икземпра» — один из препаратов, которые хорошо зарекомендовали себя при лечении метастатического рака молочной железы.

«При этом это один из многих препаратов — их в целом существует не менее десяти. Он не является определяющим препаратом в терапии и его назначают уже в более поздние линии пациенткам, которые получили две и более схемы лечения. В целом, признаков того, что лекарственный препарат исчезнет с рынка, нет», — рассказал Петровский.

Ранее, 17 января, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на офтальмологический препарат «Лаксолан». Это первый отечественный дженерик в рамках МНН «Ранибизумаб». Предельные отпускные цены снижены на 17%. Так, стоимость упаковки с одним флаконом препарата в дозировке 10 мг/мл составила 32 091 рубль.