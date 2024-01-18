На выставке «Россия» Росконгресс представил план деловых мероприятий на 2024 год
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- На выставке «Россия» Росконгресс представил план деловых мероприятий на 2024 год
На Международной выставке-форуме «Россия» Фонд Росконгресс представил план-график деловых событий на 2024 год.
Презентация состоялась в рамках совместного мероприятия с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ): «Аналитическая работа в рамках главных деловых событий года: итоги 2023 года и перспективы 2024 года».
«Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития большое внимание уделяет содержательным итогам ключевых мероприятий, которые впоследствии могут успешно использоваться в экономической и образовательной сферах. Данные материалы готовятся совместно с ведущими научными учреждениями и экспертными центрами страны. Развивая новые онлайн-форматы, фонд стремится к тому, чтобы максимальное количество людей смогло ознакомиться с аналитическими результатами мероприятий не только во время их проведения, но и за пределами деловых площадок», — подчеркнул заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих.
Результатами работы стали материалы по итогам крупнейших деловых событий — Петербургского международного экономического форума, Петербургского международного юридического форума, Восточного экономического форума и «Российской энергетической недели».
«За два года нам удалось выстроить системную кросс-функциональную коммуникацию, и сегодня уже нашу работу можно разделить на три крупных блока: организация опросов участников деловых мероприятий, подготовка аналитических докладов и проведение экспертных дискуссий. Именно эти инструменты помогают нам не только получить обратную связь и выявить потенциальные точки роста, но также наметить тенденции на будущие мероприятия», — рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин.
Аналитиками Фонда Росконгресс и приглашенными экспертами было подготовлено свыше 700 аналитических материалов, посвященных оценке и научно-методическому осмыслению содержательных итогов форумов, а также дополняющих повестку проводимых фондом мероприятий по отдельным особенно важным и актуальным вопросам развития России и других стран мира.
«Наша задача — дать читателю в потоке информации надежные «островки», которые могли бы помочь ориентироваться, посмотреть с разных углов на ситуацию и сделать собственные выводы», — сказал первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Калмыков.
Подробнее ознакомиться с результатами экспертно-аналитической работы можно в разделе «Аналитика» на официальном сайте Фонда Росконгресс. Календарь мероприятий на 2024 год доступен по ссылке.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.