Лавров назвал избавление от зависимости в экономике от Запада задачей на 2024 год
Россия в 2024 году ставит перед собой задачу избавиться от какой-либо зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок. Об этом в четверг, 18 января, заявил министр, глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Задачи стоят ясные — избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственно-сбытовых, финансовых, банковских, логистических цепочек, которые так или иначе контролируются или находятся под большим влиянием наших западных коллег», — сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
Лавров также назвал в числе близкого окружения России такие страны, как Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар. Кроме того, он обратил внимание, что отношения РФ и Китая переживают наилучший период в их многовековой истории.
14 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия укрепляется по всем направлениям, в том числе в экономике.
Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак 6 января предположил, что экономика РФ в 2024 году вырастет более чем на 2%. Этому поспособствует расширение уровня сотрудничества с азиатскими и ближневосточными странами.
До этого, 1 января, польская газета Myśl Polska указала на то, что РФ удалось выдержать все санкционные нападки со стороны западных стран, а российская экономика выстояла.
11 октября президент России на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.