Психолог рассказала, о каких проблемах могут говорить любимые цвета в одежде

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова 19 января рассказала «Известиям», о каких психологических проблемах могут говорить любимые цвета в одежде.

«Цвет одежды — инструмент для самовыражения людей. Меняя цвета одежды, мы можем расположить к себе человека или оттолкнуть его. Наше психологическое состояние всегда накладывает отпечаток на выбор цвета одежды. Темные оттенки показывают, что внутри человека происходят сложные психологические процессы, что он старается глубоко спрятать свои чувства и переживания. Люди, которые хотят придать себе вес и значимость в глазах окружающих, будут выбирать темные оттенки. Светлые оттенки создают воздушность и легкость восприятия человека обществом», — сказала она.

Так, черный — цвет интеллектуалов. За таким цветом одежды прячется человек, который хочет избежать внимания со стороны, но жаждет отличиться и показать свою индивидуальность. Люди, выбирающие земляные оттенки, имеют потребность в стабильности — они утратили комфорт и базовое чувство безопасности, заявила специалист.

«Красный цвет выбирают люди, которые страдают от одиночества и хотят привлечь к себе внимание. Также это цвет гнева. В человеке, выбирающем красный, бурлит котел эмоций. Желтый/оранжевый цвета выбирают люди с неумением делегировать что-либо. Проблема людей, выбирающих оттенки желтого, в том, что они склонны досконально докапываться до деталей во всем. Люди, выбирающие зеленый, очень чувствительны и ранимы. Их часто не слышат или не замечают», — сказала психолог.

Синий — цвет надежности и уверенности. Люди, которые его выбирают, нуждаются в опоре, они часто не уверены в себе, отметила Булгакова. Белый — цвет чистого листа. Люди, которые любят белый цвет, часто хотят начать всё сначала и стремятся к идеальности и совершенству во всем.

11 января психолог, бренд-стратег и основатель компаний Simuran Consulting Владмира Симуран рассказала «Известиям», как справиться с критикой и хейтом и объяснила, почему оставлять его без обратной связи вредно для психики. В первую очередь она посоветовала определить, точно ли это хейт или в словах оппонента есть рациональное зерно. Если обратная связь направлена на ваше развитие, то, по ее словам, стоит поблагодарить и как минимум принять к сведению новые данные.