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В Госдуме оценили призыв экс-главкома НАТО помочь Украине в атаках на Крым

Водолацкий: Запад подтвердит террористическую суть, если поможет ВСУ атаковать Крым
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Представители коллективного Запада в случае возможной помощи Украине в нанесении ударов по Крыму и Крымскому мосту подтвердят свои террористические наклонности. Об этом «Известиям» 18 января заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне издание The Hill сообщило со ссылкой на источники, что западные страны должны помочь Вооруженным силам Украины нанести очередной удар по Крымскому мосту. Как уточняет газета, такого мнения придерживаются генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Водолацкий усомнился, что в этот раз западное сообщество поддержит «маниакальные идеи» президента Украины Владимира Зеленского.

«Потому что если такая возможность и будет, то каждый сегодняшний западный политик, который может поставить Киеву ракеты, которые теоретически достигнут Крымского моста, — хотя с учетом предыдущего опыта были устранены все недочеты и вряд ли что-либо долетит, — сам факт будет означать, что эти лица такие же террористы, как и Зеленский», — указал депутат.

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В конце декабря 2023 года представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем, назвал подобные заявления элементом информационной борьбы.

Между тем постпред Крымской Республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов подчеркнул, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

Еще в сентябре того же года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В октябре 2023 года на мосту возобновилось движение автотранспорта по всем четырем полосам после восстановительных работ.

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