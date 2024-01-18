Дональд Трамп выступил против введения цифрового доллара в оборот США

Американский экс-президент и нынешний кандидат на пост президента США Дональд Трамп решил бороться против введения в оборот в стране цифрового доллара, так как эта валюта даст абсолютный контроль правительству над деньгами американцев. Об этом он заявил в ходе предвыборной кампании в Нью-Гэмпшире 17 января.

По его словам, он хочет «защитить американцев от правительственной тирании».

«Как ваш президент я никогда не допущу создания цифровой валюты Центрального банка. Такая валюта дала бы федеральному правительству, нашему федеральному правительству, абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали», — высказался Трамп, его слова приводит Bloomberg.

Агентство также сообщило, что противники цифрового доллара боятся того, что у правительства США возникнет возможность отслеживать покупки американцев и блокировать эти операции. Сторонники же говорят, что благодаря данной валюте цифровые транзакции ускорятся, станет легче выявлять финансовое мошенничество и отмывание денег, уточнила «Газета.Ru».

Кроме того, в тот же день во время предвыборной кампании Трамп заявил, что Соединенными Штатами правят дураки. Также он назвал действующего американского лидера Джо Байдена «самым коррумпированным президентом в истории» страны.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.