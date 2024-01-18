В Астрахани проверили все места для крещенских купаний
В Астрахани водолазы обследовали все четыре локации, где будут установлены купели. Специалисты убрали все предметы, которые могли бы помешать крещенским купаниям, сообщает «Астрахань-24» в четверг, 18 января.
Во время работ спасателям попадались камни, колеса, железо, ракушки, мелкий мусор и даже тент. Водолазы отметили, что с каждым годом в водоемах становится все больше отходов, особенно в центре города. Теперь все места стали безопасны для крещенских купаний.
Так, в Трусовском районе иордань установили на реке Серебряной Воложке, в Кировском районе — на Волге напротив гостиницы «Азимут», в Советском — напротив администрации муниципального образования. Также горожане смогут окунуться в прорубь в поселке Свободный Ленинского района. Купель оборудовали на реке Прямой Болде рядом с набережной Тимирязева.
Обследования водоемов проведут и в районах области. Сотрудники «Волгоспаса» также будут следить за безопасностью на воде в крещенскую ночь и 19 января.
Ранее врач рассказала, как подготовить организм к крещенским купаниям. Желающим совершить омовения лучше заранее приучить тело к холодной воде, обливая ею ноги по щиколотку или колени, а также обтираясь мокрым полотенцем.