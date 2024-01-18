Новые автобусы запустят до северных районов Калуги

Количество общественного транспорта, курсирующего от центра до северных микрорайонов, увеличат в Калуге. Для этих целей на маршруты запустят новые автобусы, которые были куплены в лизинг. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Денисов.

По словам главы областного центра, в последние дни в Калуге часто ломался общественный транспорт. Также он упомянул о недостаточной организации пассажироперевозок и недоборе водителей. В связи с этим градоначальник поручил исправить недостатки и усилить северное направление дополнительными автобусами.

Как отмечает газета «Весть», ранее работу автобусов проверил глава регионального минтранса Александр Шпиренко. Министр признал, что некоторый транспорт, который обслуживает некоторые маршруты, морально устарел и требует замены, и пообещал пообщаться о возможности обновления подвижного состава.

В декабре сообщалось, что в 2023 году на дорогах Калужской области установили барьерные ограждения протяженностью более 3 км. Они необходимы для снижения смертности в результате ДТП и для того, чтобы не допустить съезд транспортных средств с проезжей части.