Власти сообщили об отсутствии пострадавших при перехвате дрона над Ленобластью

В результате попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили в Ленинградской области 18 января, пострадавших нет. Об этом в четверг, 18 января, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ в Московской области и один — в Ленинградской.

18 января средства ПВО в городском округе Подольск отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.