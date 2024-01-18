Реклама
Прямой эфир
Общество
В крещенскую ночь в Москве продлят работу наземного транспорта до 3:00
Мир
Депутат ЕП назвал ложными статьи украинских СМИ о причастности РФ к блокаде границ
Происшествия
Пожар произошел в здании гимназии в Новосибирске
Мир
Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране
Здоровье
Врач предупредила об отсутствии полезных веществ в пакетированных соках
Мир
В США указали на бесполезность «чудо-оружия» НАТО для контрнаступления ВСУ
Здоровье
Ученые обнаружили новые признаки для раннего выявления болезни Альцгеймера
Мир
Спикер Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине
Армия
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Армия
Средства ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Белгородом и Белгородским районом
Армия
Отряд 1-го армейского корпуса подорвал мины ВСУ с помощью дронов
Происшествия
Самолет Ярославль — Пермь сел в аэропорту Казани из-за неисправности
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

Ремонт провели в лицее в Томске после обрушения потолка

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подрядчик устранил повреждения потолка в лицее № 8 Томска, где утром 18 января произошло обрушение. Дети переведены на дистанционное обучение.

Инцидент произошел утром 18 января. Во время устранения порыва трубы холодного водоснабжения обрушилась часть сегментов подвесного потолка. Об этом сообщает РИА «Томск». Площадь обрушения составила около 8 кв. м.

Мэр Томска Дмитрий Махина дал поручение департаменту капитального строительства разобраться в причинах аварии. Подрядная организация ликвидировала повреждения, в связи с чем 19 января ученики вернутся на уроки.

С 2019 года здание лицея было закрыто из-за трещины в фасаде. В марте 2022 года власти заключили контракт на капитальный ремонт здания с компанией «Ремстройпроект». Лицей открылся 1 сентября 2023 года, на обучении находятся 750 детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024