Ремонт провели в лицее в Томске после обрушения потолка

Подрядчик устранил повреждения потолка в лицее № 8 Томска, где утром 18 января произошло обрушение. Дети переведены на дистанционное обучение.

Инцидент произошел утром 18 января. Во время устранения порыва трубы холодного водоснабжения обрушилась часть сегментов подвесного потолка. Об этом сообщает РИА «Томск». Площадь обрушения составила около 8 кв. м.

Мэр Томска Дмитрий Махина дал поручение департаменту капитального строительства разобраться в причинах аварии. Подрядная организация ликвидировала повреждения, в связи с чем 19 января ученики вернутся на уроки.

С 2019 года здание лицея было закрыто из-за трещины в фасаде. В марте 2022 года власти заключили контракт на капитальный ремонт здания с компанией «Ремстройпроект». Лицей открылся 1 сентября 2023 года, на обучении находятся 750 детей.