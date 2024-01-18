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Жителей Тамбовской области предупредили о сильном ветре

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МЧС предупредило жителей Тамбовской области об ухудшении погодных условий. В ближайшие двое суток в регионе ожидаются снегопады с сильным ветром.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», 18 и 19 января местами пройдет мокрый снег с дождем. Вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах образуется гололедица.

Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с. В таких условиях возрастает риск происшествий, связанных с повреждением линий связи, ЛЭП и обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций. Также прогнозируется увеличение количества ДТП.

Днем ранее в Казани объявили план «Буран» в связи с сильной метелью. За сутки в городе выпало 11% месячной нормы осадков.

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