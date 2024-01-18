Деревянную церковь XIX века отреставрируют в Татарстане

Деревянный храм 1867 года постройки отреставрируют в селе Большое Фролово в Татарстане. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Казанско-Богородицкая церковь была построена на месте здания, построенного в 1780-е годы и пострадавшего при пожаре 1821 года. Храм установлен на каменном фундаменте, что типично для провинциальных построек того времени. В 1881 году церковь перестроили по проекту архитектора Петра Тихомирова. После переделки своды были украшены масляной живописью.

По данным ИА «Татар-информ», церковь действовала до 1930-х годов. Затем ее закрыли до 1947 года. Храм неоднократно ремонтировали и перестраивали. Последние работы были проведены в 2019 году силами прихода и благотворителей. Сейчас церкви присвоен статус архиерейского подворья.

Экспертиза показала, что конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Фундаменты и лестницы могут стать аварийными. В рамках реставрации планируются усиление фундамента и переустройство полов. Также специалисты понизят уровень земли и изменят планировку территории, чтобы улучшить отвод поверхностных вод. Также потребуется перебрать конструкции крылец.

В Казани планируется ремонт кровли Николо-Нисской церкви с колокольней. Здание признано объектом культурного наследия.