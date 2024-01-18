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ЦАХАЛ сообщила об уничтожении 60 бойцов ХАМАС за минувшие сутки

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в четверг, 18 января, об уничтожении за минувшие сутки 60 бойцов палестинского движения ХАМАС.

Уточняется, что 40 из 60 бойцов ХАМАС были убиты силами израильской армии в Хан-Юнисе.

«Следуя разведывательным данным ЦАХАЛ, войска провели целенаправленный рейд по месту жительства террориста, где были обнаружены десять гранат, автоматы АК-47, военное снаряжение и технологические средства», — уточнила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

На севере сектора Газа войска ЦАХАЛ ликвидировали двух вооруженных бойцов палестинского движения, планировавших устроить засаду. Также был нанесен ряд воздушных ударов по целям, представлявшим угрозу войскам Армии обороны Израиля.

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Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил о том, что в результате обстрела Армией обороны Израиля жилого дома на востоке города Рафах на юге сектора Газа погибли минимум 20 человек, в том числе женщины и дети. Также, по информации телеканала, подразделения израильской армии в ночь на четверг начали штурм мечети Ас-Салам, которая расположена на территории лагеря беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

16 января палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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