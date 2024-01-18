В Рубцовске четвертый год подряд отказались от крещенских купаний

В Рубцовске (Алтайский край) власти вновь отказались от организации крещенской купели. Это объясняется тем, что лед на водоемах тонкий и неоднородный.

По словам начальника городского управления по делам ГОЧС Александра Саженина, 18 января на берегах реки проводится патрулирование с целью выявления несанкционированных купелей. Об этом сообщает altapress.ru.

Крещенские купания не проводят в Рубцовске с 2021 года. В 2023 году местные жители пытались самостоятельно организовать иордань на реке Алей, несмотря на запрет МЧС. Граждане прорубили во льду большой квадрат и огородили его ветками.

Ранее от проведения крещенских купаний отказались власти Серафимовичского района Волгоградской области. Ситуация связана с повышением уровня воды в реке Дон.