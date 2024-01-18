Министр обороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию «по соображениям безопасности». Об этом в четверг, 18 января, сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-релиз французского минобороны.

Поездка Умерова была запланирована на 18 января. В ходе визита глава минобороны Украины должен был встретиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню и принять участие в переговорах по созданию «артиллерийской коалиции» под руководством Парижа и Вашингтона.

Как заявляется, это объединение, включающее в себя 23 государства, должно помочь Украине с обеспечением артиллерийскими вооружениями «в краткосрочной и долгосрочной перспективе».

Кроме того, Лекорню и Умеров планировали посетить ряд промышленных предприятий, в том числе площадку, где производятся самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж поставляет Киеву.

Ожидается, что глава МО Украины примет участие в переговорах по запуску «артиллерийской коалиции» по видеосвязи.

Накануне Лекорню сообщил, что Украина приобрела у Франции еще шесть САУ Caesar. Париж ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе, уточнил французский министр. Также, по словам Лекорню, в первой половине 2024 года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp, которые были адаптированы для их запуска с самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в тот день президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.