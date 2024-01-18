Самолет Ярославль — Пермь сел в аэропорту Казани из-за неисправности

Самолет сообщением Ярославль — Пермь из-за неисправности сел в аэропорту Казани. Об этом в четверг, 18 января, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне, 17 января. По данным собеседника, посадку пришлось совершить из-за падения давления в гидравлической системе самолета. На борту были два пассажира и три члена экипажа.

«Посадку провели штатно. Пассажиры не пострадали, их разместят в гостинице на время ремонта судна», — рассказал он, отметив, что каких-либо жалоб от пассажиров не поступало.

Самолет принадлежит авиакомпании «ЮВТ Аэро», ремонт планируют провести в аэропорту Казани.

15 января в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет авиакомпании «Ямал», который летел в Салехард из Горно-Алтайска, в связи с технической неисправностью сел в Новосибирске. На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. До выяснения обстоятельств судно отстранили от эксплуатации.