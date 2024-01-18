AFP: Пакистан нанес авиаудар по территории Ирана

Пакистан нанес серию ударов «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщило 18 января AFP в соцсети X (бывш. Twitter).

В результате военной операции были убиты несколько боевиков.

«Пакистан и Саудовская Аравия нанесли авиаудар по своей территории, в результате которого погибли двое детей, после того как Тегеран начал атаки в Ираке и Сирии против так называемых антииранских террористических группировок», — сказано в сообщении.

В пресс-службе пакистанского МИДа подтвердили нанесение ударов и отметили, что они являются проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз.

«Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Пакистан поддерживает принципы и цели Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет государств-членов.

Ранее, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана уже был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.