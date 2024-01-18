Ложь украинских СМИ касательно причастности России к блокаде контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Украины и Польши является подарком для Москвы. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) Рышард Чарнецкий в статье для польского издания Do Rseczy.

В своем материале он приводит в качестве примера статьи украинского издания «Европейская правда». Авторы материала комментируют блокаду КПП на польско-украинской границе, которую якобы осуществляют «люди, связанные с Россией». По мнению Чарнецкого, президент Украины Владимир Зеленский и ранее говорил подобные слова.

«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — написал депутат в статье 16 января.

По его словам, материалы проукраинских СМИ, пытающихся уличить Россию в ответственности за блокаду, дублируют «злосчастную риторику» Зеленского и в очередной раз подтверждают узость его мышления.

Проблемы на пограничном пункте начались 6 ноября 2023 года, когда перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Однако украинское УНИАН уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка – Шегини» на границе с Украиной. Легковые автомобили передвигались в обычном режиме, а грузовые — по три единицы в час без задержек, в частности, с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.

16 января польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак заявил, что правительство страны подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной. По его словам, акция протеста будет остановлена до 1 марта.