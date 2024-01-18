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Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов
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США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене. Главное

США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов
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Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard
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В ночь на 18 января США нанесли новые удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Были уничтожены ракетные установки, которые, по заявлению американских военных, представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. Подробнее об обострении ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Известий».

Удары США по объектам хуситов

Днем ранее в Пентагоне сообщили, что движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Эту же информацию озвучил представитель йеменского движения Яхья Сариа.

Позднее телеканал Al Masirah проинформировал о мощных взрывах в Йемене. По словам одного из военных чиновников, удары нанесены по нескольким объектам хуситов, которые были предназначены для проведения атак.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменские СМИ передает, что были совершены два воздушных налета на портовый город Ходейда. Также ночью авиаударам подверглись города Саада, Аль-Хавбан и район Дамар аль-Карн к югу от столицы Йемена Саны. Ответственность за воздушные атаки официальные лица хуситов возложили на США и Великобританию.

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило информацию о нанесении ударов. В сообщении ведомства в социальной сети X (бывш. Twitter) уточняется, что американские военные нанесли удары по 14 ракетным установкам, принадлежащим хуситам, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда.

С чего начался конфликт США с Йеменом

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов.

В Белом доме заявляли, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Тогда же президент США Джо Байден указал, что эти действия стали ответом на «беспрецедентные атаки хуситов» в Красном море, которые поставили под угрозу международное коммерческое судоходство и торговлю.

Новая война на Ближнем Востоке: США и Британия ударили по Йемену
В ответ хуситы объявили мобилизацию и пообещали «поджечь весь регион»

По его словам, свыше 50 стран пострадали из-за атак хуситов, экипажи судов из более чем 20 стран находились под угрозой или были взяты в заложники, 2 тыс. судов вынужденно изменили свои маршруты. Байден заявил, что коалиция приняла соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи, в свою очередь, предупредил, что США и Великобритания заплатят в случае авиаударов по Йемену.

Какие последствия могут иметь удары США по Йемену

Эксперты считают, что продолжающиеся авиаудары в регионе могут привести к разрастанию конфликта на весь Ближний Восток.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января в беседе с «Известиями», комментируя ситуацию, заявил, что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации конфликта. Он отметил, что США только обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку йеменцев могут поддержать другие арабские страны. По его мнению, это не приведет ни к какому миру.

Как считает Расмуссен, США вряд ли хотят эскалации, а пытаются показать свою мощь, потому что попытка с объединенными кораблями и прочим открыть Красное море потерпела провал. Он добавил, что, несмотря на это, Вашингтон накладывает вето на каждую просьбу в ООН о прекращении огня.

В МИД РФ удары США и Британии по Йемену назвали прямой угрозой глобальному миру и безопасности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 12 января заявила, что столь масштабная военная эскалация в районе Красного моря способна перечеркнуть все позитивные тенденции в процессе йеменского урегулирования.

Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает безответственные действия Соединенных Штатов и их союзников.

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