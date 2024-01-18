Врач предупредила об отсутствии полезных веществ в пакетированных соках

Пакетированные фруктовые соки не так полезны, как свежевыжатые. Об этом 18 января рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анжела Толмасова.

«Высокая температура, используемая при подготовке [пакетированных] соков к столь длительному хранению, уничтожает в них все витамины», — отметила она.

Кроме того, Толмасова указала, что зачастую при изготовлении пакетированных соков производителями используются фрукты далеко не лучшего качества.

Помимо этого, врач-эндокринолог подчеркнула, что в приготовлении соков на предприятиях применяются консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут негативно сказаться на здоровье, в частности на репродуктивной системе, а также на правильном функционировании почек.

По словам врача, лучшим решением будет употребление свежевыжатых соков, которые богаты необходимой для организма человека клетчаткой.

«У некоторых фруктов самые важные питательные вещества содержатся в кожуре, однако пакетированные соки лишены их. И даже если производители утверждают обратное, в упаковках содержатся лишь искусственные элементы, а не натуральная клетчатка», — пояснила она.

Ранее, 17 декабря, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала, что к полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.