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Спикер Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине

Спикер Джонсон: у билля о границе и Украине нет шансов, если слухи верны
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 17 января заявил, что, судя по слухам, у сенатского проекта миграционной реформы нет шансов в конгрессе.

Отмечается, что с проведением масштабной миграционной реформы республиканская оппозиция в конгрессе увязала финансирование помощи Украине и утверждение $61 млрд, запрошенных Белым домом на эти цели.

«Дьявол кроется в деталях. Я еще не знаю, что они собираются предложить. На этот счет ходит много слухов, но я очень надеюсь, что нам представят что-то значимое, очень близкое к тому, что мы отправляли из палаты», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Как указал Джонсон, он не знаком с деталями законопроекта, однако, если слухи о нем верны, инициатива будет мертва, потому что не решит проблемы. Сам он требует возобновить строительство стены вдоль границы с Мексикой, свернуть массовую практику освобождения нелегальных мигрантов с допуском их в пределы США и вновь держать искателей убежища на мексиканской территории на период рассмотрения их заявок американскими властями.

Спикер палаты представителей США рассказал, что в очередной раз потребовал решить проблему границы на встрече с президентом США Джо Байденом, который 17 января пригласил лидеров конгресса в Белый дом в попытке сподвигнуть их на выделение средств Киеву.

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Ранее в этот день лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%.

Также лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели национальной безопасности, включающие в себя помощь Украине.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил в беседе с «Известиями», что военная помощь Украине со стороны США продолжится, однако будет сокращена. Отмечается, что помощь продолжится, даже если не будут достигнуты договоренности внутри американского истеблишмента.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон пока не готовит новых пакетов военной помощи Украине из-за отсутствия на это бюджетных средств.

В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом предпримет попытку добиться выделения американским конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у конгресса США всё-таки получится одобрить новый пакет помощи Украине, даже несмотря на имеющиеся разногласия.

О приостановке поставок Киеву американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств Кирби объявил 11 января.

До этого, 3 января, Кирби отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли вооружение и техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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