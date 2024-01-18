В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде было запущено оповещение о ракетной опасности. Об этом 18 января заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки, в одном из поселков произошло отключение электричества. В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре дрона.

Позднее губернатор Белгородской области сообщил, что система ПВО сбила еще несколько воздушных целей. Было повреждено остекление в нескольких жилых домах. В Минобороны указали, что российские военные уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire, а также перехватили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.