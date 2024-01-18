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Politico назвала ударом для Киева отказ КНР от встречи с Зеленским в Давосе

Politico: ситуация с делегацией Китая в Давосе стала ударом для Киева
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
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Отказ китайской делегации от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе 14 января стал для Киева ударом. Такое заявление 17 января сделала газета Politico.

«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом по Киеву», — говорится в материале.

В газете также отмечается, что решение представителей КНР не пересекаться с Зеленским «выглядело намеренным», а не являлось результатом проблем с расписанием.

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Незадолго до многонационального мирного саммита в Швейцарских Альпах глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с китайским премьер-министром Ли Цяном. Однако, несмотря на «широкие возможности» представителей Китая для встречи с их украинскими коллегами, этого не произошло.

Ранее, 16 января, МИД РФ назвал провальной для Киева встречу по Украине в Давосе, если не считать сделанной там «семейной» фотографии участников мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе, заявила, что в мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны.

С 15 по 19 января в Давосе проходит традиционный Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ), на который приехали представители разных государств. Встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», заметил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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