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Пятимиллионной гостьей выставки «Россия» стала семилетняя девочка

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Пятимиллионной посетительницей международной выставки-форума «Россия» в Москве 17 января стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Девочке и всей ее семье в качестве подарка вручили сертификат на поездку в Великий Устюг, где расположена резиденция Деда Мороза.

Подарок семье был предоставлен от лица правительства Вологодской области на ВДНХ в павильоне № 75, в котором была представлена экспозиция региона.

После получения сертификата мама 7-летней девочки рассказала, что и подумать не могла, что подобное чудо могло произойти во время семейного отпуска в Москве.

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Ранее, 5 января, четырехмиллионная посетительница выставки-форума Дарья Молодцова из Тулы выиграла туристическую поездку в Краснодарский край, а также сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников в России. Для девушки и ее компании Минсельхоз РФ провел экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна» и организовал дегустацию блюд из российских продуктов.

До этого, 19 декабря, трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Также ему вручили сертификат на поездку на космодром Восточный.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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