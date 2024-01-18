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WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19

WSJ: китайские власти как минимум две недели скрывали начало пандемии COVID-19
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Исследователи из Китая загрузили почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, за две недели до того, как власти Пекина официально объявили о распространении смертельного вируса. Об этом 17 января сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные минздрава США, переданные палате представителей.

Согласно информации издания, 28 декабря 2019 года доктор Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов загрузила правктически полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в базу данных, которая управляется американским правительством. На тот момент, как отмечает газета, власти Китая охарактеризовали вспышку заболевания в Ухане «неизвестной пневмонией», также рынок морепродуктов Хуанань, где, по предварительной информации, был старт вспышки, оставался открытым.

Однако, по данным правительства США, официально Китай поделился последовательностью вируса SARS-CoV-2 со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) только 11 января 2020 года.

Обозреватели WSJ подчеркнули, что прошедшие несколько недель могли сыграть «решающую роль» в понимании способа распространения коронавируса, кроме того, сразу полученная информация могла дать время для разработки медицинских рекомендаций и для начала работы над вакциной.

«Это подчеркивает, насколько осторожными мы должны быть в отношении точности информации, которую опубликовало китайское правительство», — привела газета слова вирусолога из Онкологического центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум.

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Ранее, 17 сентября, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация оказывает давление на Китай, требуя от руководства страны дополнительной информации о происхождении COVID-19, и даже готова направить в КНР свою команду для проведения расследования. Он отметил, что Пекин должен предоставить «полный доступ» к информации о происхождении коронавируса.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 5 мая. Гебрейесус заявил, что последовал совету комитета экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 и предложил ему отменить «статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) COVID-19».

В феврале 2021 года эксперты ВОЗ, находившиеся в китайском Ухане, заявили, что гипотеза о происхождении нового коронавируса из лаборатории является маловероятной. Они сделали вывод, что, скорее всего, вирус передался от животного к человеку через промежуточное звено.

Эксперты ВОЗ также не исключили, что изначально вирус мог попасть через продукты на рынок в Ухане, где преобладают замороженные продукты животного происхождения. При этом они отметили, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить, как коронавирус SARS-CoV-2 попал на торговую площадку.

В феврале 2023 года журнал Nature со ссылкой на эксперта организации Марию ван Керкхове сообщал, что ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. В свою очередь «Известия» со ссылкой на российского эксперта в ВОЗ, заместителя директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, выяснили, что на самом деле активная фаза расследования была приостановлена еще два года назад. Дедков отметил, что причины появления многих вирусов ищут годами и даже десятилетиями.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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