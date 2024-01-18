Руководителя детсадов в Приморье заподозрили в мошенничестве на 31 млн
Руководителя двух частных садов в Уссурийске подозревают в получении по поддельным документам более 31 млн рублей в качестве субсидий. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Отмечается, что с сентября 2021 года по октябрь 2023 года исполняющая обязанности директора дошкольных учреждений предоставила в администрацию «заведомо ложные документы об аренде помещения частного детского сада для получения компенсации» в рамках национального проекта «Демография». При этом намеренно было завышено число детей, которые посещают детсад, а здание находилось в собственности юридического лица – учредителя, получателя субсидий. Таким образом подозреваемая незаконно получила более 20 млн рублей.
Аналогичную схему выявили и в деятельности другого частного детсада, ущерб бюджету в этом случае превысил 11 млн рублей.
Как указали в прокуратуре, возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).
Ранее, 12 января, в Моршанске (Тамбовская область) был вынесен приговор в отношении жителя Чебоксар, которого признали виновным в серии мошенничеств. Ущерб потерпевших превысил 3 млн рублей.