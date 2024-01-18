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Депутат рады обвинил Зеленского в растрате средств госбюджета

Депутат рады Лерос обвинил Зеленского в бессовестном выводе капиталов с Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский без угрызений совести на протяжении длительного времени занимается разворовыванием государственного бюджета. Об этом 16 января сообщил депутат Верховной рады Украины Гео Лерос на своем YouTube-канале.

«Зеленский сам не платил не налоги, более того, тянул миллионы из бюджета нашей страны», — подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Лерос, принадлежавшие Зеленскому 11 компаний «систематически занимались оптимизацией налогов». Также, по его словам, украинский президент безосновательно сокращал штат сотрудников на этих предприятиях.

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6 января глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохранит критическую зависимость от финансовой помощи Запада. По его словам, 2023 год стал исключительно сложным для Киева. Он призвал пополнить бюджет Украины с помощью эмиссии денег или ценных бумаг. По мнению главы Нацбанка, подобный способ повысит финансовую устойчивость страны.

Киевский экономист Алексей Кущ сказал, что финансовая помощь от западных доноров стала анестезией для Украины, без «внешних подпорок» она столкнется с самыми разрушительными процессами. Таким образом он прокомментировал данные о платежном балансе страны за январь–ноябрь 2023 года.

Украинский оппозиционный политик и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 5 января заявил, что глубокий кризис в сельском хозяйстве Украины, в промышленности и других сферах грозит развалом экономики государства в 2024 году.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко 27 декабря заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

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