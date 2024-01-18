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Сальдо сообщил о строительстве ВСУ оборонительных сооружений в Херсоне

Губернатор Сальдо заявил, что ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят оборонительные сооружения и постепенно переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра. Об этом в четверг, 18 января, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Враг учитывает возможность перехода к обороне», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Сальдо отметил, что попытки ВСУ осуществления активных действих против Вооруженных сил (ВС) РФ можно заметить в настоящее время и по ситуации в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

При этом, по словам губернатора, российские военные всё равно продолжат успешное выполнение боевых задач на данной местности.

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14 января командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. Он добавил, что качество приходящей живой силы оставляет желать лучшего.

Ранее, 6 января, украинское издание «Страна.ua» писало, что часть военных ВСУ отказывается выполнять поставленные им боевые задачи в Крынках. Отмечалось, что многие не понимают целей удержания данной локации. Отказники есть также среди офицеров из-за того, что в Крынках не осталось укрытий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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