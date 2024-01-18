Сенатор США высоко оценил шансы на достижение сделки по помощи Украине

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер 17 января после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%.

Шумер отметил, что более оптимистичен насчет соглашения, чем когда-либо прежде. Он оценил шансы на достижение соглашения в более чем 50%.

«Это первый раз, когда я могу так сказать», — добавил он.

Ранее в этот день лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели национальной безопасности, включающие в себя помощь Украине.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил «Известиям», что военная помощь Украине со стороны США продолжится, но неизбежно сократится. По его мнению, помощь со стороны Вашингтона продолжится, даже если не будут достигнуты договоренности внутри американского истеблишмента.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине из-за продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

Вместе с тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил полную уверенность в том, что у конгресса США все-таки получится одобрить новый пакет помощи Украине, даже несмотря на имеющиеся разногласия.

11 января Кирби объявил о приостановке поставок Киеву американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

До этого, 3 января, Кирби отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.