Отряд 1-го армейского корпуса подорвал мины ВСУ с помощью дронов

Отряд 1-го армейского корпуса подорвал мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Кадры работы саперов показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Целью российских военнослужащих является дорога с противотанковыми минами. Отмечается, что дрон подлетает максимально близко и сбрасывает шашку рядом с миной, после уходит на безопасное расстояние.

«Птица вернулась обратно, ее забирает оператор. Будет вновь цеплять заряд и отправлять в местность обнаружения мин», — сообщил журналист.

Пока один боец управляет беспилотником, другой стоит с секундомером и точно знает, сколько осталось до взрыва шашки.

Методы разминирования сильно изменились: наши саперы постоянно придумывают что-то новое и более безопасное. Военнослужащие проводят инженерную разведку, а затем вычисляют тип боеприпаса.

«В зависимости от боеприпаса, если бесконтактный, заряд увеличиваем в 4–5 раз и ставим в метре, чтобы ударной волной произвести детонацию», — рассказал командир инженерно-саперной роты 1-го АК ВС РФ с позывным Никола.

Ранее, 17 января, Сафиулин показал кадры работы саперов 1-го армейского корпуса ВС РФ, которые активно занимаются разминированием освобожденных территорий новых российских регионов. Саперам помогает специальный робот «Уран-6», однако большую часть работы в подразделении выполняют люди.

Корреспондент уточнил, что саперы подорвали и ликвидировали все 10 найденных зарядов. Разминирование на этой территории закончится еще нескоро, ведь в полях попадается огромное количество мин, многие из которых были заложены еще в 2014 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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