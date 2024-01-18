Реклама
Прямой эфир
Мир
Пакистан нанес удары по территории Ирана
Мир
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Армия
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
Мир
Власти Украины арестовали более 150 морпехов за отказ форсировать Днепр
Мир
Politico назвала ударом для Киева отказ КНР от встречи с Зеленским в Давосе
Мир
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Мир
В США указали на эскалацию ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену
Мир
Депутат рады обвинил Зеленского в растрате средств госбюджета
Мир
Сальдо сообщил о строительстве ВСУ оборонительных сооружений в Херсоне
Мир
WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19
Армия
Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО
Армия
В РФ анонсировали конец работ над бюджетным аналогом дрона-камикадзе «Герань»
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов
Сюжет:

Отряд 1-го армейского корпуса подорвал мины ВСУ с помощью дронов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отряд 1-го армейского корпуса подорвал мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Кадры работы саперов показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Целью российских военнослужащих является дорога с противотанковыми минами. Отмечается, что дрон подлетает максимально близко и сбрасывает шашку рядом с миной, после уходит на безопасное расстояние.

«Птица вернулась обратно, ее забирает оператор. Будет вновь цеплять заряд и отправлять в местность обнаружения мин», — сообщил журналист.

Пока один боец управляет беспилотником, другой стоит с секундомером и точно знает, сколько осталось до взрыва шашки.

Методы разминирования сильно изменились: наши саперы постоянно придумывают что-то новое и более безопасное. Военнослужащие проводят инженерную разведку, а затем вычисляют тип боеприпаса.

«В зависимости от боеприпаса, если бесконтактный, заряд увеличиваем в 4–5 раз и ставим в метре, чтобы ударной волной произвести детонацию», — рассказал командир инженерно-саперной роты 1-го АК ВС РФ с позывным Никола.

«Много хитрых устройств, даже для опытных саперов это риск»
Как роботы очищают Донбасс от минных полей и неразорвавшихся снарядов

Ранее, 17 января, Сафиулин показал кадры работы саперов 1-го армейского корпуса ВС РФ, которые активно занимаются разминированием освобожденных территорий новых российских регионов. Саперам помогает специальный робот «Уран-6», однако большую часть работы в подразделении выполняют люди.

Корреспондент уточнил, что саперы подорвали и ликвидировали все 10 найденных зарядов. Разминирование на этой территории закончится еще нескоро, ведь в полях попадается огромное количество мин, многие из которых были заложены еще в 2014 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024