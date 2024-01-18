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Диетолог рассказал о «витамине долголетия» в русской кухне

Врач Бобровский: хрен содержит «витамин долголетия», но есть противопоказания
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В русской кухне и народной медицине хрен используется давно. О том, чем полезен хрен, в каком виде его лучше употреблять и при каких заболеваниях этот корнеплод противопоказан, 18 января рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Он отметил, что употребление этого продукта способствует профилактике многих заболеваний, особенно у пожилых людей.

«Хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний, кальций — тот состав, который иногда называют «витамин долголетия». Вещества, которыми богат хрен, позволяют проводить профилактику многих заболеваний, особенно в пожилом возрасте. В частности, витамин С помогает укреплять иммунную систему. При определенных заболеваниях хрен может обладать противовоспалительным эффектом», — сказал Бобровский.

Кроме того, хрен, как считается, обладает антимикробными и противовирусными свойствами, однако в этой области исследования всё еще проходят, добавил эксперт. Он также сказал, что этот корнеплод способствует выделению желудочного сока, следовательно, стимулирует пищеварение.

Для получения максимальной пользы, следует употреблять именно свежий хрен, порекомендовал диетолог, подчеркнув, что именно свежий и перетертый хрен является самым полезным, так как сохраняет максимальное количество полезных веществ.

«В высушенном хрене, протертом в порошок, меньше витаминов, чем в свежем. В пасту из хрена с приправами и уксусом или в соусы с хреном, которые продаются в магазинах, могут добавлять консерванты, усилители вкуса и красители», — предупредил Бобровский.

Однако необходимо отказаться от добавления этого корнеплода в свой рацион при некоторых заболеваниях, даже при наличии у хрена полезных свойств, сказал врач. Максимальная доза — одна чайная ложка натертого хрена. Этот корнеплод следует употреблять в пищу очень осторожно, в небольшом количестве, так как он может вызывать раздражение слизистых органов пищеварительного тракта.В частности, при таких заболеваниях, как гастрит, хрен не рекомендуется употреблять, подчеркнул он.

«У людей с астмой его аромат может вызывать раздражение слизистых [дыхательных путей] или провоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, хрен противопоказан при заболеваниях почек, поскольку его состав может усиливать их работу и способствовать перенапряжению органа», — заключил Бобровский.

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В этот же день врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова дала рекомендации, чтобы помочь организму повысить работоспособность. Эксперт предложила дневной рацион, который окажет положительное влияние на общее состояние организма и улучшит память, выносливость, внимание и настроение. Этот рацион включает в себя жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, горький шоколад, а также грецкие орехи, брокколи и льняное масло в определенных дозах.

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