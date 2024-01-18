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Минимум 20 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по жилому дому в Газе

Al Mayadeen: жертвами удара Израиля по жилому дому в Рафахе стали 20 человек
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Минимум 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) жилого дома на востоке города Рафах на юге сектора Газа. Об этом 18 января сообщил телеканал Al Mayadeen.

Также, по информации телеканала, подразделения израильской армии в ночь на четверг начали штурм мечети Ас-Салам, которая расположена на территории лагеря беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

«Оккупационные силы штурмуют мечеть Аль-Салам в лагере Тулькарм на Западном берегу», — говорится в сообщении.

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Ранее, 16 января, палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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