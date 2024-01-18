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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом 18 января сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была отменена.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее, 17 января, сообщалось, что взрывы прогремели в подконтрольной Киеву Снигиревке. Тогда в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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