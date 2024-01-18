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Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» подразделения 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили свыше 20 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорном пункте на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 18 января, сообщило Минобороны России.

Как уточняет МО РФ, после выявления российскими солдатами скопления в лесополосе боевиков ВСУ точным огнем с закрытых огневых позиций расчетами 122-миллиметровых гаубиц «Гвоздика» было уничтожено несколько блиндажей противника вместе с личным составом, находящимся в них.

После этого расчеты самоходных гаубиц ВС России незамедлительно сменили огневую позицию, чтобы не попасть под огонь артиллерии противника в рамках контрбатарейной борьбы.

«При наступательных действиях нашей пехоты сначала обрабатываем опорные пункты [ВСУ] для того, чтобы пехота [ВС РФ] дальше могла проходить <…> Работаем как и по переднему краю, так и по более удаленным рубежам», — рассказал старший офицер батареи с позывным Новгород.

Как сообщил командир орудия с позывным Пятый, САУ 2С1 «Гвоздика» являются довольно маневренными, что позволяет быстро занять необходимую позицию для нанесения удара по ВСУ, а затем также оперативно покинуть ее.

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17 января военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о бегстве боевиков ВСУ со своих позиций под Красным Лиманом. Марочко пояснил, что покидать свои позиции и бежать в тыл украинских военнослужащих вынудили затруднительная оперативно-тактическая обстановка, значительное уменьшение боевого потенциала подразделений ВСУ и огромные успехи Вооруженных сил России.

В тот же день начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск Александр Гордеев сообщил, что российские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Он указал, что российская бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировали ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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