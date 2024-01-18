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Американский генерал предрек полную победу России в украинском конфликте

Американский генерал Кин предрек полную победу России на Украине
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Прекращение американской помощи Киеву уже приводит к кардинальным изменениям в пользу России. Об этом 16 января заявил бывший начальник штаба Армии США, генерал в отставке Джек Кин в интервью телеканалу Fox News.

«Россия получит контроль над страной (Украиной. — Ред.). <...> Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования (Украины. — Ред.), ситуация кардинально изменилась», — предупредил эксперт.

Как отметил Кин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к обороне по всему фронту, так как вынуждены действовать более осторожно, боясь столкнуться с нехваткой вооружений и боеприпасов.

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Между тем сенатор Чак Шумер 17 января заявил, что ситуация на Украине становится хуже. По его мнению, если США быстро не помогут Киеву, то положение дел в конфликте изменится безвозвратно.

Профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер 16 января сказал, что ВСУ не способны снова перейти в наступление ни в этом, ни в следующем году.

9 января телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменуют серьезный перелом в конфликте.

Бывший офицер Вооруженных сил США политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» 4 января заявил, что конфликт на Украине уже по сути закончен, так как Россия одержала в нем победу.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

До этого, 9 декабря, Уоллес говорил о том, что Евросоюз своими действиями по разжиганию украинского конфликта разрушает Украину и создает для нее долговую ловушку. Он указал на усилия ЕС по разжиганию конфликта с помощью многомиллиардных трат на него.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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