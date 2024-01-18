Вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил технику и живую силу ВСУ

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Российской армии уничтожил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватово-кременном направлении. Об этом 18 января сообщило Министерство обороны России.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, а также группы огневой поддержки, выполнила боевой вылет на направлении Сватово – Кременная в зоне специальной военной операции (СВО).

В результате вертолет Ка-52 авиационными средствами поражения уничтожил бронированную технику и живую силу противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей. После выполнения боевой задачи группа вернулась на аэродром вылета.

«Прибыли на вертолет. Приступили к выполнению боевой задачи. Боевую задачу выполнили без происшествий», — рассказал о выполнении боевого вылета начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной группы с позывным Фантом.

Ранее, 13 января, Минобороны сообщило, что ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

12 декабря Минобороны РФ показало, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ. Пилоты совершили парный боевой вылет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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